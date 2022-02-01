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TCHAD

مصالحة وطنية: رئيس الجمهورية يستقبل كينغابي أوقوزيمي دي تابول


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Février 2022



مصالحة وطنية: رئيس الجمهورية يستقبل كينغابي أوقوزيمي دي تابول

 يتوالى ركب العائدين من الخارج الى أرض الوطن استجابة لسياسة اليد الممدودة التي يسير على نهجها رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو.

وفي هذا السياق استقبل رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو اليوم الثلاثاء الأول من فبراير عام 2022، استقبل المتحدث الرسمي السابق باسم جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد (فاكت) السيد كينغابي أوقوزيمي دي تابول الذي  قرر العودة إلى حضن الوطن بعد ثلاثة عقود من اللجوء. واعرب كينغابي أوقوزيمي دي تابول عن بالغ سعادته  برجوعه إلى الوطن قائلا بالنسبة له إن الوقت قد حان لطي صفحة الماضي والمساهمة في بناء الوطن. واعرب عن سعادته بتواجده في تشاد حيث الذكريات الحافلة، مؤكدا ان عودته هي من أجل قرع أجراس السلام واسكات طبول الحرب لأن الوقت قد حان للحوار وصنع السلام. فالسلام أمر ينبغي أن يبذل المرء من أجله كل ما بوسعه.

كما وجه نداء الى رفاقه وزملائه من اجل اللحاق بركب العائدين من اجل الحوار بعيدا عن لغة الحرب مؤكدا أنه الآن بعد لقاء رئيس الجمهورية في وضع يسمح له أن يقدم شيئا لبلده.

سياسة اليد الممدودة التي انتهجها رئيس الجمهورية منذ توليه زمام المجلس العسكري الانتقالي قد اثمرت نتائج جيدة وساهمت بشكل كبير في عودة الكثير من أبناء الوطن خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة التي تتطلب لم شمل التشاديين وتوحيد سواعدهم من أجل غد ومستقبل أفضل لتشاد.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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