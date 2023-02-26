مفوضي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يعترقون بالتقرير الصادر عن رئيس اللجنة



اعترض ثمانية من مفوضي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التقرير النهائي الصادر عن اللجنة حول أحداث 20 أكتوبر ، واعلنوا عدم اعترافهم بنتائج التقرير جاء ذلك عبير بيان صحفي صدر الأحد 26 فبراير يحمل توقيعهم.



وفقاً للبيان "بعد تجميع البينات من خمس (05) بعثات ميدانية أجريت في الجنوب، انجمينا، تم تقديم مسودة التقرير إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد نور عبيدو من أجل اعتماده في الجلسة العامة، لكن هذا الأخير اختار الاستقرار مع عدد قليل من أعضاء لجنته وأشخاص مجهولين غير محلفين للتلاعب بالتقرير"



وأضافو " من المفترض أن تتم مناقشة مسودة التقرير بشكل شامل من قبل الجمعية العامة للتوفيق بين البيانات والتحقق من مصادرها قبل اعتماده "



ويرى المفوضين أن رئيسهم انتهك الإجراءات واللوائج المنصوصة عليها في النظام الاساسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.



وفي ختام بيانهم حمل المفوضين الثمانية مسؤولية هذا التقرير لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد نور احمد عبدو .