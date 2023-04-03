نجامينا: خلل في ملف التوازن العادي في محطة الكهرباء بجمال باهر، وتأثيره على الأحياء المجاورة





أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في بيان وجهته إلى زبنائها أن خللاً في ملف التوازن العادي حدث في محطة جمال باهر، مما أدى إلى عزل أحد المحولات التي تخدم عدة أحياء في المدينة.



وفقًا لـ SNE، فإن الأحياء المعنية هي Amriguebé، Ardebdjoumal، Bololo، Darassalam، Dembé، Djamal Bahr، Gardolé، Klemat، leclair Mardjandafak، Moursal، Ndjari و Ridina. يعمل فنيو الشركة حاليًا على حل هذا العطل لاستعادة الكهرباء في الأحياء المتأثرة.



تم إزالة الملف العاطل ويجري الآن ربط ملف جديد. تطلب SNE من زبنائها المعنيين الصبر والتفهم.