Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

نيور: بائع صغير يقطع المسافات لتحقيق أحلامه ودعم أسرته


Alwihda Info | Par Sawda Charfadine Madjir - 2 Janvier 2025



نيور: بائع صغير يقطع المسافات لتحقيق أحلامه ودعم أسرته © Sawda Charfadine Madjir/Alwihda
نيور: بائع صغير يقطع المسافات لتحقيق أحلامه ودعم أسرته © Sawda Charfadine Madjir/Alwihda
 كانت الساعة تشير إلى 12 ظهراً، والسوق الصغير في مرسال، وهو حي يقطنه غالباً أفراد الطبقة العاملة ويقع ضمن الدائرة السادسة من العاصمة نجامينا، يعج بالنشاط. في أحد الأزقة، ينشغل أصحاب المتاجر ببيع بضائعهم للزبائن العابرين. على جانبي الشارع، يتوافد الباعة من مختلف الأعمار، يحملون بضائع متنوعة مثل الحلويات، الإكسسوارات الإلكترونية، الملابس المستعملة، الخضروات، والفواكه.

من بين هؤلاء الباعة، يظهر “نيور”، البالغ من العمر 15 عاماً، يحمل حقيبته ووسيلة مليئة بإكسسوارات الهواتف (شواحن وحافظات وغيرها). يعمل “نيور” في التجارة منذ أربع سنوات، وخاصة خلال عطلة المدرسة. ينتمي إلى أسرة مكونة من سبعة أطفال (أربعة أشقاء وثلاث شقيقات)، والده متقاعد ووالدته ربة منزل.

“نيور” يقطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام من حي كوندول، الذي يبعد حوالي 20 كيلومتراً عن نجامينا، إلى أسواق العاصمة. في البداية، كان يبيع السجائر، لكنه ترك هذا العمل لأنه لم يكن مربحاً بما فيه الكفاية. ساعده الدخل الذي يجنيه من عمله الحالي في الالتحاق بالمدرسة وشراء مستلزماته الدراسية. وعلى الرغم من كونه الأصغر في الأسرة، لا يتردد “نيور” في استخدام دخله لدعم والديه.

يقول “نيور”: “يسمح لي هذا العمل بالذهاب إلى المدرسة وإعالة والديّ أيضاً.” هذا ما يجعل والديه فخورين به.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/01/2025

Tchad : Le Festival Dary réagit suite à un cas présumé de viol

Tchad : Le Festival Dary réagit suite à un cas présumé de viol

Tchad : effervescence à Kélo pour le Nouvel An Tchad : effervescence à Kélo pour le Nouvel An 01/01/2025

Populaires

Tchad : les auteurs en fuite après le viol collectif d'une fille de 17 ans (autorités)

02/01/2025

Tchad : les artistes musiciens du Moyen-Chari destituent leur président

02/01/2025

Musique : l’artiste Mama Ohandja célébré au Musée National de Yaoundé

02/01/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 03/12/2024 - Aliou Tall, Président du RADUCC (Réseau Africain de Défense des Usagers, des Consommateurs et du Citoyen)

Thiaroye 44 : manifeste pour la nationalité française des descendants de tirailleurs

Thiaroye 44 : manifeste pour la nationalité française des descendants de tirailleurs

Le Tchad en première ligne : Mahamat Idriss Deby et la lutte contre le terrorisme au Sahel Le Tchad en première ligne : Mahamat Idriss Deby et la lutte contre le terrorisme au Sahel 15/08/2024 - Alwihda

ANALYSE - 01/01/2025 - Me Dangabo Moussa

Morcellement des États et ingérences : une lecture africaine des déclarations de Bachar el-Assad

Morcellement des États et ingérences : une lecture africaine des déclarations de Bachar el-Assad

Tchad : consommation d'alcool frelaté et fréquentation des bars, un danger pour les jeunes Tchad : consommation d'alcool frelaté et fréquentation des bars, un danger pour les jeunes 31/12/2024 - Mahamat Ouda Ousmane

REACTION - 27/08/2024 - Alwihda

Tchad : accusé de trafic d’influence, l'ex-ministre des Armées Mahamat Abali Salah apporte un démenti

Tchad : accusé de trafic d’influence, l'ex-ministre des Armées Mahamat Abali Salah apporte un démenti

Tchad : lettre ouverte au gouvernement sur l'urgence face aux inondations Tchad : lettre ouverte au gouvernement sur l'urgence face aux inondations 30/07/2024 - Sadam Madiri Kawadi

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter