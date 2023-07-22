​الحبو يحث قوات الدفاع والأمن على احترام حقوق الإنسان



عقدت لجنة الدعم الفني للجنة التوجيهية العليا ، يوم الجمعة 21 يوليو ، ورشة عمل تدريبية لمتدربي الشرطة في قندول ، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات ومعرفة الطلاب ضباط الشرطة بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ، كجزء من تعميم قرارات وتوصيات الحوار الوطني الشامل وإحياء الذكرى.



في حديثه أكد محمد أحمد الحبو وزير العدل أن أهمية دور قوات الدفاع والأمن في تشاد ، لا سيما في حماية الناس وممتلكاتهم ، وكذلك في الدفاع عن وحدة التراب الوطني وأمن البلاد ضد التهديدات الخارجية والإرهابية. وأشار إلى أن الدستور ينص بوضوح على أن للجيش والدرك والشرطة والحرس الوطني مهمة حفظ النظام والأمن مع احترام قوانين الجمهورية.



إلا أن الوزير أبدى قلقه من الانتهاكات المتكررة للقانون ولكرامة الإنسان خلال عمليات اعتقال واحتجاز الأشخاص من قبل قوات سوريا الديمقراطية. وأشار إلى السلوك العنيف والانتهاكات المتكررة التي تثير انتقادات واستنكار من المواطنين. تمت صياغة هذه الانتقادات بشكل ملحوظ خلال اجتماعات الحوار الوطني الشامل وإحياء الذكرى.



ودعا الوزير إلى التفكير في أسباب هذا السلوك سواء بسبب الجهل بالقوانين أو التقصير أو الازدراء بالقواعد التي حددها قانون الإجراءات الجنائية. لذلك ، يهدف هذا التدريب إلى رفع مستوى الوعي بين ضباط الشرطة الطلاب حول حقوق الإنسان وتعزيز احترام القانون في أداء واجباتهم.



تعد ورشة العمل هذه خطوة مهمة في توعية أجهزة إنفاذ القانون بحماية حقوق الإنسان ، والهدف منها هو خلق بيئة يتم فيها احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وحمايتها. سيمكن التدريب ضباط الشرطة الطلاب من اكتساب المعرفة اللازمة لأداء واجباتهم وفقًا للقوانين وحقوق الإنسان ، وبالتالي المساهمة في تعزيز سيادة القانون في تشاد.