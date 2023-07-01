​المهام الرئيسية للجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)



أنشأ المرسوم رقم 1889 المؤرخ 30 يونيو 2023 لجنة وطنية مسؤولة عن تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.



تتولى هذه اللجنة المسؤولية الشاملة عن تصميم وتنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ، وتتمثل مهمتها الرئيسية في جرد المجموعات السياسية والعسكرية وقوائم مقاتليها ومواقعهم ؛ ضمان جمع وتوثيق ومراقبة الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية لكل مجموعة ؛ تخطيط وتنظيم ومراقبة تسريح الجنود ، ولا سيما معاملتهم في مراكز التجميع حتى إطلاق سراحهم رسميًا ، أو تقييم طبيعة احتياجات الجنود المسرحين.



تخضع اللجنة للسلطة المباشرة لرئيس الوزراء. وتتكون من مكتب وأعضاء يتم تحديد قائمة أسمائهم بأمر من رئيس الوزراء.