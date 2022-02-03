​توقيع اتفاقية المصالحة في دار وداي لإحلال السلام.



أعلن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالرحمن غلام بأن الوفد الحكومي المشرف على أزمة دار وداي وصل إلى نهاية مهامه ، وذلك بتوقع على اتفاقية او هدنة لتسوية النزاع بين المجتمعات المحلية بدار وداي مشيراً إلى أنها مصالحة تاريخية.



وينص الاتفاق بشكل خاص على الالتزام بعدم الاعتداء والتعايش السلمي وعدم استخدام السلاح. إنه يعطي سلطات للزعماء التقليديين ، كل في منطقتهم ، لضمان شروط الاتفاقية وفرض التسلسل الهرمي.



أوضح وزير الأمن العام والهجرة الجنرال سليمان ابكر تتضمن الاتفاقية حكماً يحذر الأمن والإدارة المدنية من أي تدخل مسيّس في الشؤون التقليدية ، قُبض على 211 شخصًا في أعقاب أعمال العنف في أبشي وصدرت تعليمات بالإفراج عنهم وإعادة ممتلكاتهم ، بحسب وزير العدل محمد أحمد الحبو.



أما وزير إدارة الأراضي محمد بشير الشريف على التفاؤل بنجاح الاتفاقية ونصح "عليكم أن تؤمن بهذه الاتفاقية. ادعموها ، ساعد في تحقيقها لا تكن متشائما".