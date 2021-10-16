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TCHAD

​حسين مسار يسلم عصا المسؤولية لوزير الدولة في التعليم العالي


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 16 Octobre 2021



​حسين مسار يسلم عصا المسؤولية لوزير الدولة في التعليم العالي

جرى صباح اليوم 15 أكتوبر 2021 ، في جو يسوده الهدوء حفل تسليم وتسلم بين رئيس مجلس إدارة لجامعة الملك فيصل بتشاد المنتهي ولايته السيد حسين مسار حسين مع وزير الدولة في التعليم العالي ممثلا لوزير التعليم العالي والبحث والابتكار السيدة ليدي بياسمدا.

قام السيد حسين مسار حسين المنتهي ولايته بتسليم عصا المسؤولية إلى مامادو قانا بوكار وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتفويض من وزير التعليم العالي.

أعلن مامادو قانا بوكار رئيس مجلس إدارة لجامعة الملك فيصل بتشاد الجديد أن الحكومة من خلال هذا القانون قد أصلحت للتو عدم الاتساق لأن النصوص تنص بوضوح على أن الوزير المسؤول عن التعليم العالي هو الذي يجب أن يكون رئيس مجلس إدار للجامعات العامة بما في ذلك الملك فيصل.

ودعا الإدارة وهيئة التدريس إلى جعل جامعة الملك فيصل إطارًا مرجعيًا للتدريب على اللغة العربية وتعزيز ثنائية اللغة ووفقا له ، لا ينبغي استخدام اللغة كأداة.  

وأشار إلى أن إنشاء كلية الطب هو مجال تقني وعلمي بحت لأنه يتعلق بحياة التشاديين والحكومة ليست في عجلة من أمرها لفعاليتها وتنتظر الحكومة نتائج الجدوى مع اللجنة المنشأة لهذه القضية.


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