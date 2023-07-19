​هل يستطيع الرئيس الكونغولي من مواجهة الحقائق والتحديات السياسية بتشاد ؟



التقى الرئيس الكونغولي والميسر في الأزمة التشادية فيليكس تشيسكيدي مع بعض رؤساء الأحزاب السياسية بتشاد مساء الثلاثاء ١٨ يوليو ، خلال اللقاء طلب الوسيط من السياسيين تقديم مقترحاتهم والعقبات أصبحت أعاقت سير المرحلة الانتقالية بتشاد.



عبر رؤساء الأحزاب عن قلقهم ، سيما عدم مبالاة الحكومة الانتقالية ، وفقا لهم فإن مستقبل تشاد لا يبشر بالخير إذا لم يتم تسوية الوضع في أقرب وقت ممكن ، كما شددوا على ضرورة عدم ترشح أعضاء السلطة الانتقالية وإعادة تكوين اللجان المنظمة للاستفتاء وغيرها من الخطوط العريضة التي دفعت المعارضة إلى التحفظ.



وأفاد مصدر سياسي أنه قد تم الإشارة إلى أن النقاش حول ترشيح عضو في المرحلة الانتقالية في تشاد من جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، على الرغم من قرارات الحوار الوطني الشامل والسيادي ومع ذلك ، ويرى المصدر نفسه أن قرار الحوار الوطني هذا لن يساعد في تخفيف التوترات السياسية في البلاد.



ووصف رئيس الحزب الاشتراكي بلا حدود يحي ديلو جرو المبادرة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا عبر الرئيس الكونغولي بأنها "جهد ضائع على حساب الديمقراطية التشادية" ، كاشفاً أن الوسيط أبلغ السياسييم بأن مسألة ترشيح محمد إدريس ديبي إيتنو مجرد نقاش على الشبكات الاجتماعية ، وقال ديلو يجب على تشيسكيدي أن يلعب دور الوسيط الصريح.



يذكر أن المسير في شأن السياسي التشادي سمع من السياسيين مطالبهم بدون يرفع إلى السلطات الانتقالية التشادية مما ينتج عنه وجهات متقاربة في الشأن الإنتقال التشادي.