​"La voiture avant la maison" : une tendance chez de nombreuses personnes à N'Djamena

Cependant, malgré la situation socio-économique difficile que vivent la plupart des Tchadiens, de nombreux jeunes continuent de privilégier l'achat d'une voiture avant la construction d'un logement décent, garantissant un toit à la hauteur de leurs revenus mensuels. Cette pratique, populaire chez les jeunes, contraste avec celle de leurs parents, qui se battaient pour s'offrir ou léguer un logement, considéré comme une fierté.



L'achat d'un véhicule en soi n'est pas un mauvais choix. Au-delà de son utilité comme moyen de déplacement et de transport, la voiture constitue souvent une garantie de sécurité et de protection contre certains types d'accidents ou d'agressions. Cependant, elle est également à l'origine de nombreux accidents de circulation, parfois mortels. La voiture permet de se rendre au travail, de visiter des villes, des villages, et des campagnes.



Aujourd'hui, de nombreux Tchadiens considèrent la voiture comme un moyen facile d'imposer le respect, de donner une apparence de richesse, et de bénéficier de commodités et de popularité auprès des jeunes filles.



S'offrir une voiture, c'est bien, mais penser d'abord à un logement est encore mieux, même si le prix du mètre carré de terrain à N'Djamena demeure élevé. Il est vrai que certaines fonctions requièrent un déplacement en voiture, comme celles des hauts fonctionnaires, diplomates, notaires, avocats, banquiers, et hommes d'affaires. Cependant, investir dans la construction d'une maison décente apparaît également comme un élément de fierté, de réjouissance, et de dignité. À quoi bon posséder une voiture si l'on est locataire ?



En fin de compte, s'offrir un véhicule n'est pas à la portée du Tchadien moyen, qui peine à bénéficier de trois repas par jour. Cependant, cela n'a pas empêché de nombreux Tchadiens en quête de jouissance personnelle de se faire plaisir en achetant une voiture. Cette pratique, bien qu'indispensable à certains égards, devrait être conditionnée par un autre exploit personnel : "la maison d'abord et la voiture après", et non l'inverse.