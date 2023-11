​Burkina Faso : le président de transition salue le courage des militaires qui ont déjoué l’attaque du GSIM

"Parlant du terrorisme et de l'insécurité, je saisis l’occasion qui m'est ici offerte, pour rendre un hommage mérité à nos braves forces combattantes qui ont infligé une sévère correction à une horde de terroristes le dimanche 26 novembre dernier à Djibo", a déclaré le président de la Transition. "Djibo la cité imprenable est aujourd'hui le symbole d'un Burkina debout; debout et fier; fier et digne; digne et résolument engagé à ne céder aucun centimètre de son territoire aux terroristes", a-t-il ajouté.



Selon l’agence, le 26 novembre, environ 3.000 combattants ont attaqué Djibo et tenté de prendre le contrôle de la ville. Selon un bilan provisoire diffusé par l’AIB, au cours de la contre-offensive, les militaires ont éliminé "plus de 400 terroristes". Les autorités burkinabè n’ont pas fait état de données officielles sur les morts et les blessés du côté de l'armée. Le 28 novembre, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) a exhorté à traduire en justice les combattants du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).