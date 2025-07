RCA : ouverture du forum de haut niveau sur le déplacement forcé et le rôle du secteur privé

Les travaux du Forum de haut niveau sur le déplacement forcé et le rôle du secteur privé ont démarré le 1er juillet 2025 à Bangui sous la présidence de Faustin Archange Touadera, président de la République, chef de l’Etat.



Cette rencontre qui a pour slogan « Ga Na Bekou ! » « Redonner Espoir ! », est marquée par la présence de plusieurs hautes personnalités dont la ministre tchadienne de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, le corps diplomatique, les responsables du secteur privé de la RCA et des délégations venues des pays frontaliers tels que le Cameroun, le Tchad, le Congo, la République Démocratique du Congo, le Soudan et le Soudan du Sud.



Durant ces dernières décennies, la République centrafricaine a été durablement touchée par de nombreuses crises militaro-politiques ayant entrainé les déplacements massifs des populations avec environ 440.000 personnes déplacées à l’intérieur du pays et 680.000 réfugiés dans les pays voisins.



Ce Forum de Bangui vient à point nommé pour mobiliser le secteur privé afin de promouvoir l’inclusion économique des personnes déplacées de force de la République centrafricaine. Dans cette dynamique, le gouvernement, avec le soutien des partenaires internationaux, s'engage à créer un environnement sécurisé et favorable à l'engagement dudit secteur privé.



De nombreuses réformes en cours, incluses dans le Plan National de Développement (2024-2028) et la Stratégie Nationale des Solutions Durables pour les personnes déplacées internes et les rapatriés (2024-2028) en sont des exemples palpables. Plusieurs discours ont émaillé l’ouverture des travaux de ce forum.



La volonté manifeste d’accompagner cette dynamique en vue de redonner espoir à ceux qui ont tout perdu a été le principal message des différentes personnalités qui ont pris la parole, à l’exemple du coordonnateur humanitaire du Système des Nations-Unies en République centrafricaine, Mohamed Ag Ayoya, le Haut-Commissaire assistant en charge des opérations du HCR, Raoul Mazou et la ministre tchadienne de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires Mme Zara Mahamat Issa.



A travers son représentant, le Tchad a partagé ses nombreuses expériences dans la gérance de ses compatriotes déplacés, et encouragé par la suite les autorités centrafricaines à se doter des outils nécessaires permettant une réintégration définitive des personnes déplacées de force.



Pour sa part, le président de la République Faustin Archange Touadera a salué la mobilisation de tous les acteurs concernés autour du gouvernement centrafricain en faveur de l’inclusion économique des personnes déplacées, entre autres, le secteur privé centrafricain et sous-régional, les partenaires techniques et financiers et le Système des Nations-Unies.



En outre, il se réjouit de cette rencontre qui marque une ouverture vers un nouveau partenariat avec le secteur privé pour faire des zones de retour et d’accueil, des espaces d’opportunités économiques et non des zones d’assistance. Il faut noter que les travaux du Forum régional de haut niveau sur le déplacement forcé et le rôle du secteur privé se tiennent du 1er juillet au 02 juillet 2025.