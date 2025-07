Côte d’Ivoire : le pays partage son expérience sur la protection sociale lors d’un atelier

Depuis plus d'une décennie, le gouvernement ivoirien a engagé plusieurs réformes pour une protection sociale performante. C'est cette expérience que la Côte d'Ivoire a partagée, le vendredi 27 juin 2025, avec les délégations rwandaise et bissau-guinéenne, lors d'un atelier tenu à Abidjan-Plateau, et co-financé par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et la République française, en vue de promouvoir l'extension de la protection sociale en Afrique.



Il s'agit, à travers ce partage d'expériences pratiques et la conférence régionale de Coopération Sud-Sud (Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Rwanda), de traiter efficacement la problématique de la protection sociale, qui constitue une préoccupation majeure en Afrique et dans le monde.



« Cette coopération permet de capitaliser les expériences réussies ou non d'autres pays, dans l'objectif d'assurer de meilleures conditions de vie à nos populations », a affirmé Ayeby Modeste, directeur de la Sécurité sociale, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara.



A l'en croire, la Côte d'Ivoire a élargi son système de sécurité sociale avec la mise en place de la Couverture Maladie Universelle (CMU), du Régime Social des Travailleurs Indépendants (RSTI) et d'un dispositif complémentaire dédié aux fonctionnaires. Cette Coopération Sud-Sud, précise Dramane Batchaby, expert en Protection sociale à l'OIT basé à Dakar, « permet aux pays de s'inspirer les uns des autres pour étendre la couverture sociale, notamment à l'économie informelle ».



Dans un élan tripartite, la Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau et le Rwanda se sont donc engagés dans des réformes sociales ambitieuses suivant cette initiative de l'OIT. L'atelier d'Abidjan marque en effet une étape importante vers une Afrique plus solidaire, où l'échange d'expertises devient un catalyseur de progrès social.



S'inspirant des réussites internationales, notamment celles du Bangladesh et de l'Indonésie en matière d'assurance chômage, ou encore de l'Inde et du Brésil pour les registres sociaux, cette coopération Sud-Sud ambitionne de renforcer durablement les systèmes de protection sociale africains.



Il faut noter qu'à ce jour, seulement 20 % des Africains bénéficient de la protection sociale, selon l'OIT. La coopération Sud-Sud vient, à juste titre, pour favoriser le partage de solutions concrètes et adaptées aux contextes locaux.