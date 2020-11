​Commerce : vers un projet routier reliant l'Égypte au Tchad via le Soudan ?

Le ministre égyptien des Transports, Kamel Al-Wazir et le ministre soudanais des transports et des infrastructures, Hashem Ibn Auf, ont échangé fin octobre par visioconférence sur des projets communs de chemins de fer et de ports pour faciliter le transport de marchandises, ont rapporté des médias égyptiens et soudanais.



Les deux parties ont également discuté d'un certain nombre de projets routiers, comme l'étude de la mise en œuvre de la route terrestre entre l'Égypte et le Tchad, à travers le Soudan.



Ce projet routier permettra d'être une porte d'entrée pour le commerce entre les deux pays et entre le Tchad et les pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que la route Le Caire-Soudan-Le Cap qui traversera 9 pays africains.



Le Soudan et l'Égypte souhaitent faire aboutir leur projet commun de chemin de fer long de 600 km pour réaliser la connectivité terrestre, augmenter le commerce avec les pays africains, ouvrir de nouveaux horizons pour les opportunités d'emploi et parvenir à un développement global.



Le financement du projet sera assuré par l’Égypte, le Soudan et le Fonds koweïtien pour le développement économique.