​Éthiopie : Amnesty appelle à surveiller les violations des droits de l'Homme

En réponse à la décision du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDH) de prolonger le mandat de la Commission internationale des experts en droits de l'homme sur l'Éthiopie (ICHREE) afin de continuer à surveiller et à documenter les crimes de droit international et les violations des droits humains dans le pays, Muleya Mwananyanda, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique orientale et australe, a fait une déclaration.



"L'adoption de la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies visant à prolonger le mandat de la Commission internationale d'experts en droits de l'homme sur l'Éthiopie souligne la nécessité cruciale de continuer à documenter les crimes de droit international et les violations et atteintes aux droits humains, et de préserver les preuves des crimes qui sont actuellement commis dans le pays", selon lui.



"Cette décision donne l'espoir aux victimes des violations des droits de l'homme en cours en Éthiopie que quelqu'un se tient à leurs côtés et que toutes les personnes soupçonnées de responsabilité pénale sont surveillées afin de garantir la justice, la vérité et la réparation pour les victimes", ajoute-t-il.



Le gouvernement éthiopien doit donner un accès total à la Commission et soutenir pleinement son travail, relève Amnesty. Et d'ajouter : "l'Assemblée générale des Nations unies doit soutenir le mandat confié à la CIHEE, notamment en lui fournissant les ressources et le personnel dont elle a besoin. En outre, le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et la Commission éthiopienne des droits de l'homme doivent apporter leur plein soutien et coopérer en facilitant l'accès aux informations et aux preuves dont ils ont la garde".