AFRIQUE

Sénégal : Le Président de la République en visite au Pavillon du Sénégal à la TICAD 9


Alwihda Info | Par - 23 Août 2025


Le président de la République du Sénégal a effectué une visite officielle au Pavillon du Sénégal ce vendredi 22 août, dans le cadre de la TICAD 9 Business Expo & Conference. Il était accompagné de plusieurs ministres et de hauts responsables d’agences nationales.


Une vitrine d'opportunités d'investissement

 
Coordonné par l'APIX SA, le pavillon a mis en avant la Vision Sénégal 2050, ainsi que les opportunités d’investissement du pays. Quatre entreprises sénégalaises innovantes étaient présentes pour exposer leurs solutions : Carrefour Médical, Technologies Services, SODER et KAI NU DEM.

 
La visite a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs japonais, particulièrement dans les secteurs de la mobilité, du transport, de la santé, de l’énergie et de l’environnement.

 
Cette participation du Sénégal à la TICAD vise à consolider la coopération stratégique avec le Japon et à positionner le pays comme un hub régional d'investissements.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


