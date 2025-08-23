Sénégal : Le Président de la République en visite au Pavillon du Sénégal à la TICAD 9

Une vitrine d'opportunités d'investissement

Coordonné par l'APIX SA, le pavillon a mis en avant la Vision Sénégal 2050, ainsi que les opportunités d’investissement du pays. Quatre entreprises sénégalaises innovantes étaient présentes pour exposer leurs solutions : Carrefour Médical, Technologies Services, SODER et KAI NU DEM.





La visite a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs japonais, particulièrement dans les secteurs de la mobilité, du transport, de la santé, de l’énergie et de l’environnement.





Cette participation du Sénégal à la TICAD vise à consolider la coopération stratégique avec le Japon et à positionner le pays comme un hub régional d'investissements.