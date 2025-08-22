Cameroun : Prise de commandement des nouveaux chefs militaires à Garoua





De nouveaux visages pour la sécurité de la région

Sur hautes instructions du Chef de l'État, la cérémonie a installé le Général de Brigade Nouma Joseph comme commandant de la 3ème Région Militaire Interarmées (RMIA3), et le Général de Brigade Boum Bissão Raymond comme commandant de la 3ème Région de Gendarmerie (RG3).





Dans son discours, le ministre Beti Assomo a rappelé aux nouveaux commandants l'importance de respecter les lois et de maintenir le lien entre l'armée et la nation. Il leur a donné pour instruction d'assurer la sécurité de la prochaine rentrée scolaire et de l'élection présidentielle d'octobre.