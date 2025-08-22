Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Prise de commandement des nouveaux chefs militaires à Garoua


Alwihda Info | Par - 23 Août 2025


Une cérémonie de passation de commandement a eu lieu ce jeudi 21 août 2025 à Garoua, sous la présidence du ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo. L'événement a officialisé l'entrée en fonction de deux nouveaux officiers généraux.


De nouveaux visages pour la sécurité de la région

 
Sur hautes instructions du Chef de l'État, la cérémonie a installé le Général de Brigade Nouma Joseph comme commandant de la 3ème Région Militaire Interarmées (RMIA3), et le Général de Brigade Boum Bissão Raymond comme commandant de la 3ème Région de Gendarmerie (RG3).

 
Dans son discours, le ministre Beti Assomo a rappelé aux nouveaux commandants l'importance de respecter les lois et de maintenir le lien entre l'armée et la nation. Il leur a donné pour instruction d'assurer la sécurité de la prochaine rentrée scolaire et de l'élection présidentielle d'octobre.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


