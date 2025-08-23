Alwihda Info
AFRIQUE

RDC : Le Conseil des ministres examine les dossiers de sécurité, d'économie et d'environnement


Alwihda Info | Par - 23 Août 2025


Kinshasa, RDC – Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 22 août à la Cité de l'Union Africaine, sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette 55ème réunion, le gouvernement a examiné plusieurs dossiers cruciaux pour le pays.


Situation sécuritaire et économique au cœur des discussions

 
Les membres du gouvernement ont suivi des exposés sur l'état de l'administration du territoire, ainsi que sur l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire sur l'ensemble du pays.
 
Invité à prendre la parole, le gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC) a présenté l'évolution récente du marché des changes, ainsi que la situation des biens et services.
 
Par ailleurs, le Conseil a abordé des questions environnementales en prévision de la COP30 au Brésil, et des questions relatives aux droits de l'Homme, avec l'organisation du Forum africain sur la Justice transitionnelle 2025.
