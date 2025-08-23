RDC : Le Conseil des ministres examine les dossiers de sécurité, d'économie et d'environnement

Situation sécuritaire et économique au cœur des discussions

Les membres du gouvernement ont suivi des exposés sur l'état de l'administration du territoire, ainsi que sur l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire sur l'ensemble du pays.



Invité à prendre la parole, le gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC) a présenté l'évolution récente du marché des changes, ainsi que la situation des biens et services.



Par ailleurs, le Conseil a abordé des questions environnementales en prévision de la COP30 au Brésil, et des questions relatives aux droits de l'Homme, avec l'organisation du Forum africain sur la Justice transitionnelle 2025.