​Finies les fêtes, place à la galère : quand les ménages redescendent sur terre

Décembre est traditionnellement synonyme de dépenses somptuaires : cadeaux, repas généreux, nouvelles tenues… Les familles ne comptent pas, afin de marquer les fêtes. Mais une fois les décorations rangées, de nombreuses questions s’imposent : comment payer le loyer ? Les frais de scolarité des enfants ? Et parfois même, comment nourrir la famille ?



"En décembre, on veut marquer le coup, montrer qu’on n’est pas en reste. Mais dès janvier, c’est une autre histoire", confie Amina, mère de trois enfants à N'Djamena. Comme beaucoup, elle a dû s’endetter pour offrir un Noël "digne" à ses proches.



Une situation économique fragile



Au-delà des dépenses festives, le contexte économique complique davantage la situation. Avec un pouvoir d’achat en déclin, une inflation galopante et des salaires stagnants, de nombreux ménages sont déjà sur la corde raide. En janvier, cette corde semble souvent céder.



Pourtant, malgré les difficultés, les fêtes sont perçues comme incontournables. "Même si c’est difficile, on ne peut pas laisser les enfants sans la joie de Noël", justifie Mardochée, père de famille et commerçant.



Face à cette récurrence annuelle, les experts prônent une meilleure gestion des finances personnelles. "Il est essentiel de planifier et de ne pas dépenser au-delà de ses moyens, même pendant les fêtes", conseille un économiste local.



Certaines associations proposent des solutions concrètes. Des ateliers sur la gestion budgétaire et des initiatives d’épargne collective émergent pour aider les ménages à mieux anticiper les périodes difficiles.



Malgré tout, janvier symbolise également un nouveau départ. Les familles, bien que confrontées à des défis financiers, redoublent d’efforts pour repartir du bon pied. "C’est dur, mais on s’en sort toujours. L’essentiel, c’est d’avoir la santé et l’espoir", conclut Amina, avec un sourire plein de détermination.



Alors, après la fête, place à l’effort. Une leçon à retenir pour l’avenir : peut-être fêter avec plus de modération. En attendant, courage à tous ceux qui affrontent ce mois de janvier souvent difficile.