​France-Tchad : une coopération militaire à redéfinir

Les accords de 2019, devenus caducs, n’avaient plus rien à voir avec ceux de 1960 et de 1976. Les accords ont été révisés pour tenir compte d’un contexte géopolitique en pleine évolution. Cette actualisation marque un rééquilibrage de la relation franco-tchadienne, avec l’ambition affichée de rendre le Tchad moins dépendant de l’appui militaire français. C’est pourquoi ces accords 2019 prévoyaient notamment un renforcement des structures militaires tchadiennes pour une meilleure autonomie opérationnelle, une optimisation des capacités logistiques locales pour entretenir le matériel et réduire la dépendance vis-à-vis de la France et de renforcer la Garde nationale et nomade du Tchad chargée de surveiller les zones frontalières sensibles. La reconfiguration des accords militaires entre la France et le Tchad s’inscrit dans cette suite logique, le président tchadien ayant émis le souhait de réorienter la coopération vers des domaines plus bénéfiques pour les populations. Il a d’ailleurs affirmé qu'il n'y avait pas dans cette distanciation avec la France de « logique de remplacement » par une autre puissance. Cette rupture n’est d’ailleurs pas isolée. Début 2024, le Tchad, avait exigé le départ de 75 forces spéciales américaines stationnées sur la base aérienne de Kosseï. A partir de ce 30 janvier, la coopération militaire entre les deux pays pourrait prendre une autre forme que les politiques, diplomatiques et militaires s’efforceront de redéfinir.