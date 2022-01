TCHAD

​Il est temps de parler de made in Chad !

Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 20 Janvier 2022

"Accélérer la révolution industrielle pour consommer et faire consommer le made in Chad au monde" est le thème d'une formation en entrepreneuriat qu'organise La génération ABCD (Any body can dream). Ladite formation aura lieu du 4 au 5 février à l'hôtel Radisson Blu de la capitale.