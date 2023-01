​Intégrations à la fonction publique : "le Tchad d'abord" appelle au respect de la diversité et de l'inclusivité

La plateforme "Le Tchad d'abord" demande le respect des principes d'inclusion, de diversité et d'équité dans toutes les offres d'emploi, de recrutement et d'intégration à la fonction publique, en réaction aux derniers arrêtés d'intégration à la fonction publique et dans le corps de la police nationale.



Dr. Adoum Inoua, chargé des droits de l'Homme de la plateforme, appelle le gouvernement à redoubler d'efforts pour assurer la transparence et l'esprit d'équité pour contribuer à l'égalité des chances.



Il félicite le président de transition "pour son écoute permanente des préoccupations et des attentes de la population", notamment avec la mesure corrective annoncée à la suite des contestations (un arrêté complémentaire envisagé d'ici mars 2023, Ndlr).