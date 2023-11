​L’Ambassade du Maroc au Tchad renforce les liens avec les médias locaux

L’occasion a été saisie par l’Ambassadeur pour partager les avancées du Maroc en matière de développement et de coopération bilatérale et multilatérale. L’événement a été perçu non seulement comme un geste de courtoisie mais aussi comme une affirmation de la conviction de l’Ambassadeur dans la complémentarité entre la diplomatie et la communication, compte tenu de sa formation à l’Institut Supérieur du Journalisme au Maroc.



Un an après la dernière rencontre qui avait suivi l'épopée des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde 2022, l’Ambassadeur a exprimé son désir de faire de ce déjeuner un rendez-vous annuel d’échange et de fraternité. Il a également mis en avant l'initiative proposée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors du 48ème anniversaire de la marche verte, pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'Océan Atlantique, une vision stratégique qui implique des partenariats renforcés pour répondre aux défis de la région sahélienne.



En soulignant les bénéfices potentiels pour les pays du Sahel et le Tchad en particulier, l’Ambassadeur Erroja a invité les médias et les spécialistes à s'approprier et promouvoir le contenu et la perspective du Discours Royal, insistant sur l'importance de la contribution des différentes organisations et acteurs régionaux et internationaux à ce projet d’envergure.