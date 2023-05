​La Croix-Rouge du Tchad a organisé une marche sportive pour promouvoir la santé

Dr Abdramane Ahmat Ali, président du comité d'organisation de la marche sportive, a déclaré que la pratique régulière du sport est essentielle pour maintenir une bonne santé et a encouragé tout le monde à en faire. Mahmoud Abagana, administrateur délégué du 6ème arrondissement, a salué le choix de sa commune pour accueillir cet événement et a invité la Croix-Rouge à organiser d'autres activités de ce type.



Dr Adam Netcho, directeur général des Sports et des Loisirs, représentant également le ministre de tutelle, a souligné l'importance du sport pour la santé, notamment pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Il a appelé à lutter contre la sédentarité en pratiquant une activité physique quotidienne et a encouragé la Croix-Rouge et d'autres organisations à continuer à promouvoir ces pratiques pour améliorer la santé de la population tchadienne.