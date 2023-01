​La Russie dément tout soutien à une rébellion Tchadienne en gestation en RCA

Ces déclarations font suite à une vidéo publiée sur YouTube le 9 janvier dans laquelle deux prétendus rebelles en tenues militaires, un colonel et un sergent, probablement basés sur le territoire centrafricain frontalier du sud du Tchad, demandent le soutien de la Russie pour mener à bien leur rébellion et déstabiliser les institutions de la transition au Tchad.



L'ambassadeur a qualifié cette vidéo de "provocatrice" et a déclaré que les tentatives visant à semer la méfiance dans les relations politiques entre la Russie et le Tchad seraient vouées à l'échec. Il a également affirmé qu'il s'agissait d'une partie d'une campagne plus large visant à discréditer la CMP Wagner.



Une rébellion de 5000 personnes basée en RCA et constituée essentiellement de la communauté Gambaye, dont sont issues le président de Transformateurs, Masra Succes, le président de l'ordre des avocats, Djerandi Laguerre et le représentant de la fédération internationale des droits de l'homme, Dobiang Assingar, menace d'opérations dans le sud du Tchad pour renverser le régime du président de transition général Mahamat Idriss Déby, selon des sources sécuritaires contactées par Alwihda Info.



Ces mêmes sources accusent également le groupe paramilitaire russe Wagner d'avoir commencé à former cette rébellion.