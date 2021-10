​La goyave, mine d’or nutritionnelle, médicale et cosmétique

Depuis des siècles, les africains utilisent la goyave dans la médecine traditionnelle. Les feuilles de goyave soignent les infections gastriques et internes ainsi que la douleur et la cicatrisation de plaie. Riches en fibre alimentaire, elles aident à lutter contre la diarrhée, soulagent les maux de gorge, les douleurs dentaires, l'angine, la bronchite et réduisent les vomissements.



Riches en antioxydants, elles luttent contre le vieillissement précoce des cellules et les radicaux libres néfastes à l’organisme, réduisent la tension artérielle, les risques de maladies cardio-vasculaires et diminuent le taux de mauvais cholestérol. Les feuilles sont utilisées dans la cuisine et consommées comme du thé. Les fruits sont consommés entièrement frais ou transformés en boissons, confitures et autres aliments.



Son jus est très apprécié. Il se marie à d’autres fruits : framboise, fraise, mangue et noix de coco. La goyave apporte de nombreux minéraux et oligoéléments bénéfiques au bon fonctionnement de l’organisme. Elle a toute sa place dans l’alimentation des diabétiques car elle n’entraîne pas de pic de glycémie chez ces derniers et est sans danger pour une femme pendant la grossesse ou l’allaitement.



La goyave contient des quantités importantes de calcium. Elle est riche en pectine et en vitamine A, B et C. Le fruit présente des vertus en cosmologie notamment dans la lutte contre la perte des cheveux en bouillant les feuilles de goyave, en filtrant et en faisant mousser avec le shampoing avant de rincer avec l’eau obtenue des feuilles de goyave. La goyave aussi un excellent gommage naturel. En cette période, l’on retrouve le fruit à vil prix sur les étals des marchés ou chez les vendeuses ambulantes. Profitez-en pour en consommer frais ou en jus.