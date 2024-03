ANALYSE ​La paix positive en Afrique : fondation d'un avenir prospère

Alwihda Info | Par Me. Dangabo Moussa - 6 Mars 2024



La paix positive, bien plus qu'une simple absence de conflit, s'avère être le pilier sur lequel reposent la prospérité économique, la durabilité environnementale et le bien-être social. Elle joue un rôle crucial dans la construction d'une société résiliente, capable de faire face aux défis et d'exploiter pleinement le potentiel humain.

Définition et Bénéfices de la Paix Positive



La paix positive se manifeste à travers les attitudes, les institutions et les structures qui favorisent et préservent la tranquillité au sein des sociétés. Cette forme de paix ne se contente pas de prévenir les conflits ; elle contribue également à l'essor de nombreux avantages essentiels pour les communautés, parmi lesquels figurent :



- Économies Florissantes : Un environnement paisible stimule la croissance économique et la prospérité.



- Performance Environnementale Améliorée : Les sociétés pacifiques tendent à mieux gérer et protéger leurs ressources naturelles.



- Résilience et Adaptabilité : Une forte capacité à faire face aux changements et aux défis est également une caractéristique des sociétés en paix.



En outre, la paix positive est associée à une meilleure inclusion sociale, ainsi qu'à une augmentation du bien-être et du bonheur général des individus. Elle est considérée comme le socle permettant le plein épanouissement du potentiel humain.



Lien entre Paix Positive et Résilience Socio-économique



Conceptuellement et empiriquement, la paix positive est intrinsèquement reliée à la capacité d'une nation à rester stable et à se remettre rapidement des crises. Les pays affichant un haut niveau de paix positive ont plus de chances de conserver leur stabilité et de se rétablir face aux perturbations internes ou externes. L'analyse de la corrélation entre la paix positive et la paix réelle d'un pays, telle qu'évaluée par l'Indice de Paix Globale (IPG), permet de prévoir les régressions importantes de la paix.



Un modèle focalisé sur les déficits de paix positive a prédit avec succès que 90 % des pays connaîtraient une détérioration de la paix sur la dernière décennie, y compris sept des dix chutes les plus drastiques de l'IPG.



Focus sur le Nigeria : Défis et Perspectives



Le Nigeria, confronté à une recrudescence du terrorisme, notamment dans le nord du pays, vit des moments difficiles. Sous la présidence de Muhammadu Buhari, le pays a dû faire face à des défis sécuritaires majeurs, en particulier la menace posée par des groupes terroristes tels que Boko Haram et l'ISWAP. Ces groupes ont perpétré de nombreuses attaques, causant des pertes humaines considérables et le déplacement de populations.



Bien que le Nigeria ait connu une augmentation des incidents violents sous la présidence de Buhari, on parle de sept millions de morts, il est crucial d'analyser cette affirmation avec prudence, en tenant compte de divers facteurs tels que la méthode de comptage des victimes et le type de violences incluses dans les statistiques. Il est également important de souligner les efforts déployés par le président Tinubu pour combattre ces menaces, malgré les défis persistants.



Financement du Terrorisme malgré le GAFI



Le financement du terrorisme au Nigeria provient de sources variées, malgré les efforts du Groupe d'Action Financière (GAFI) pour combattre ce fléau. Parmi ces sources, on trouve les rançons, le contrôle de territoires, le soutien de donateurs extérieurs, le commerce illégal et l'exploitation des systèmes financiers informels. La lutte contre le financement du terrorisme représente un défi de taille, nécessitant une mise en œuvre rigoureuse des mesures préconisées par le GAFI et une coopération internationale accrue.



Dangabo Moussa, avocat





