​Le GRACTCHAD demande la libération de son président, Ahmat Haroun Larry

Ce dernier, président du GRACTCHAD et activiste reconnu, a été enlevé le vendredi 10 mai vers 11h par un groupe d'individus non identifiés circulant dans un véhicule Prado à vitres teintées et sans plaque d'immatriculation.



Mahamat Saleh a exprimé la vive préoccupation du GRACTCHAD face à cet enlèvement, suspectant que Larry soit devenu une cible en raison de son engagement contre l'impunité et la corruption au Tchad. Le GRACTCHAD condamne fermement cet acte d'intimidation et exige que des enquêtes soient menées pour retrouver leur président.



Il est important de noter qu'Ahmat Haroun Larry, exilé à Londres depuis février 2024, était rentré au Tchad le jeudi 9 mai, répondant à l'invitation du président de la République dans le cadre de sa politique de réconciliation nationale. Le GRACTCHAD rappelle que le droit à la liberté et à la sécurité personnelle est garanti par l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.