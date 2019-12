​Le Roi du Maroc exprime sa compassion à la famille d’un journaliste décédé

Le Roi du Maroc Mohammed VI a annoncé dans un communiqué avoir appris avec profonde émotion la triste nouvelle du décès du journaliste compétent feu Mustapha Alaoui, que le Tout-Puissant l'accueille en son vaste Paradis.



Il a exprimé, en cette circonstance douloureuse, à la famille du disparu et aux journalistes, à ses amis et à ses fans, ses vives condoléances et sa sincère compassion, "suite au décès du doyen de la presse écrite nationale et l'un de ses grands et vertueux pionniers, connu pour son grand professionnalisme, son patriotisme sincère et pour son engagement à l’égard des sacralités de la Nation et de ses constantes", a-t-il dit.



Le Roi du Maroc, Mohammed VI affirme partager les sentiments de la famille de l'illustre disparu suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le défunt pour ses œuvres au service de sa Partie et de sa société, et de l’accueillir parmi les serviteurs vertueux.