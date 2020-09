​Le Tchad adresse ses condoléances suite au décès de l'émir du Koweït

Le chef de l'État Idriss Déby Itno a exprimé mardi sa profonde émotion suite au décès de l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.



"En cette circonstance particulièrement douloureuse pour vous-même pour la famille Royale et pour le peuple frère du Koweït tout entier. Je vous présente, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement ainsi qu'en mon nom propre, mes condoléances les plus attristées", déclare Idriss Déby dans un courrier adressé au principe héritier Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.



"Tout en implorant Allah Le Tout-Puissant et le Miséricordieux d'accueillir l'âme du regretté dans Sa cité céleste et de consoler les coeurs affligés, je vous prie d'agréer, Altesse, l'expression de ma profonde compassion", ajoute le président du Tchad.



La Télévision publique du Koweït a annoncé mardi le décès de l'émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, à l'âge de 91 ans. En juillet dernier, il avait subi une opération chirurgicale aux USA.