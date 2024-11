Le Tchad et la Serbie envisagent un accord en matière de défense, a déclaré l'ambassadeur serbe au Tchad avec résidence en RDC, Miroljub Jevtic. Il a rencontré le 5 novembre 2024 le chef de la diplomatie Abderaman Koulamallah à N'Djamena.



"On a décidé de créer, pour débuter, trois accords entre nos deux pays : un accord dans le domaine de la défense, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture", a affirmé Miroljub Jevtic à la sortie de l'entretien avec le ministre des Affaires étrangères.



"Lors de cette rencontre, le diplomate serbe a exprimé le soutien de son pays au peuple et au gouvernement tchadien à la suite de l'attaque survenue à Bankaram. Les discussions ont également porté sur divers sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations", a précisé le ministère des Affaires étrangères.