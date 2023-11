​Mois du livre au Tchad : Abbas Drey présente son roman "Le rescapé du naufrage"

Abbas Moussa Hassan Drey, de son nom complet, détenteur d'un Master en linguistique en Algérie, signe avec ce livre son premier roman. "Le rescapé du naufrage" relate l'histoire de deux cousins engagés dans des camps opposés et dépeint les séries de guerres ayant marqué l'histoire du Tchad.



Le narrateur a décrit "Le rescapé du naufrage" comme un récit captivant se déroulant au Tchad. Il raconte l'histoire d'un jeune orphelin de père dès sa naissance, confronté très tôt à un monde rempli d'obstacles. Animé par l'ambition et la soif de réussite, le jeune homme quitte son village natal et sa mère pour se rendre à N'Djamena, la capitale située à une grande distance. Parviendra-t-il à atteindre ses objectifs et à honorer la confiance que ses parents et tout son village ont placée en lui ? Malheureusement, son aventure s'annonce semée d'embûches.



Ce livre se veut un plaidoyer en faveur de l'humanisme triomphant sur l'animosité, de la fraternité face à l'adversité. Le récit met en lumière les personnes qui ont été abusées par les vendeurs d'illusions, les poussant à s'entretuer pour les rêves d'autres bénéficiaires.



Un exemple poignant évoqué par l'écrivain concerne le personnage d'Etim et ses amis, qui ont résisté à une attaque alors que leurs munitions étaient sur le point de s'épuiser et qu'ils avaient besoin de ravitaillement. Etim, dans un acte surprenant, s'est précipité vers un jeune blessé, qu'il avait lui-même blessé auparavant, le reconnaissant comme son propre cousin. Ignorant les balles sifflant de toutes parts, il a pris le blessé dans ses bras pour le sauver. Cette action héroïque s'est toutefois soldée par une tragédie, avec Etim et son cousin criblés de balles et étant plongés dans une situation désespérée.