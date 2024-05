​N'Djamena accueille le Forum Cola en présence d'entrepreneurs culturels Tchadiens et Camerounais

Achouackh Abakar Souleymane, coordinatrice du Forum Cola, a déclaré que cet événement représente une opportunité unique de célébrer la richesse et la diversité du patrimoine culturel, tout en favorisant l'échange d'idées et de connaissances. Elle a ajouté que le forum offre une plateforme où les voix des diverses disciplines artistiques et culturelles peuvent se rencontrer et s'enrichir mutuellement, faisant de cet événement un lieu idéal pour le partage de passions, d'idées et de perspectives.



Benjamin Weisz, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France au Tchad, représentant l'Ambassadeur, a souligné que la France est fière de soutenir les créateurs et entrepreneurs culturels au Tchad, aux côtés des autorités. Il a expliqué que le Fonds Création Africa Tchad vise à soutenir les acteurs de la culture et de la création, qui regorgent de talent et partagent une vision précieuse du monde. "Nous l'avons imaginé avec nos partenaires tchadiens, institutionnels et civils, convaincus que l'entrepreneuriat culturel n'est pas un accessoire mais un projet de société, une vision de l'avenir", a-t-il déclaré.



Lors du lancement officiel des activités, le directeur de cabinet du ministre des Affaires Culturelles, du Patrimoine Historique, du Tourisme et de l'Artisanat, Ousman Haroun Guet, représentant le ministre de tutelle, a souligné que ce forum renforce les liens de coopération culturelle avec la France et le Cameroun. Il a également mis en avant le fait que les deux pays partagent non seulement des frontières, mais aussi des valeurs culturelles, des groupes ethniques et des valeurs humaines, renforcées au fil du temps par des liens de fraternité. "Nous allons partager entre frères camerounais et tchadiens du monde de la création artistique et culturelle nos expériences, nos valeurs culturelles et nos expertises pour enrichir la production artistique", a-t-il conclu.