​N'Djamena : les conducteurs de taxis reçoivent un appui alimentaire

La distribution des vivres se poursuit à N'Djamena. Plus 2583 bénéficiaires ont reçu mardi des kits alimentaires dans le 1er arrondissement de la capitale. Il s'agit des taximans. Chaque kit est composé d'un sac de 50 kg de Sorgho, un sac de sucre de 10 kg, un sac de 25 kg de niébé et un bidon d'huile de 10 litres.



"Depuis l’apparition en mars 2020 de la pandémie, le gouvernement s'est fixé un l'objectif de 100000 ménages à N’Djamena, Nous sommes aujourd’hui à hauteur de plus de 70% depuis que nous avons commencé la distribution", explique le directeur administratif et financier de l'Office national de sécurité alimentaire (ONASA), Mahamat Oumar Bahar. Il lance un appel au strict respect des mesures barrières pour éviter la propagation de la pandémie.