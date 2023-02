​N'Djamena : trois jours consécutifs d'électricité sans coupure

"Mon frère, je n'y croyais pas, mais c'est vrai. Depuis trois jours, notre quartier a une alimentation électrique permanente", a lancé Jean, au cours d'une discussion au quartier Amtoukoye. "Tu as raison, j'ai demandé à mes petites sœurs, et elles m'ont dit qu'il n'y a pas eu de coupure d'électricité depuis trois jours. Toutefois, c'est surprenant. Dans l'histoire, c'est à fêter", a répondu Alain.



Au quartier Habena, la situation rassure mais suscite toutefois de la prudence, tel en témoigne une conversation entre Ahmat, un boutiquier, et son voisin :

- "Bonjour Ahmat, mets-moi mon téléphone à charger, je vais à l'église, je viendrai le chercher après s'ils ne coupent pas l'électricité.

- Ils ne vont pas couper, nous avons probablement trois jours sans coupure d'électricité.

- Je suis surpris de ce que tu dis, Ahmat."



Selon des témoignages recueillis dans les rues de la ville, l'électricité est restée disponible 24 heures sur 24 dans les 10 arrondissements de la ville. Les raisons de cette situation exceptionnelle restent floues et plusieurs hypothèses sont avancées, comme la baisse des températures, la volonté de renforcer la capacité de la Société Nationale d'Electricité (SNE) ou encore une directive présidentielle pour rendre l'électricité permanente.



D'après une source de la SNE, l'entreprise aurait activé son générateur de 40 MW, permettant de maintenir la fourniture d'électricité en permanence. La même source a également révélé que la SNE envisage de renforcer encore les postes d'alimentation dans les quartiers périphériques pour garantir une alimentation électrique 24 heures sur 24.



La même source rapporte que la présidence a donné des instructions pour rendre l'électricité permanente dans la capitale.



Les habitants de N'Djamena espèrent que cette situation se poursuivra dans les prochains jours et que la fourniture d'électricité sera une réalité constante dans leur ville.