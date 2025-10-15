​N’Djamena : un jeune homme se donne la mort après avoir ingéré du “Pia-Pia”

Un drame s’est produit ce lundi 13 octobre 2025, aux environs de 10 heures du matin au quartier Ambata dans le 7ème arrondissement de N'Djamena. Un jeune homme âgé de 27 ans a été retrouvé sans vie à son domicile, après avoir ingéré un produit toxique connu sous le nom de “Pia-Pia”.



Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime traversait une période difficile, marquée par des tensions familiales, qui pourraient être à l’origine de son geste désespéré.



Les secours, rapidement alertés, n’ont malheureusement pas pu le réanimer.