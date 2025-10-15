Tchad : des matériels techniques offerts à 50 femmes par la Cotontchad SN/ Olam Agri

Dans le cadre de sa politique d’appui à la production cotonnière au Tchad, la Cotontchad SN/ Olam Agri, grâce au projet d’autonomisation économique des femmes productrices de coton par le maraîchage en milieu cotonnier, a soutenu 50 femmes réparties en deux groupements au sein de la coopérative de « Mbaikoro et Koutou Beti ».



Ces groupements se consacrent aux activités de maraîchage et de production de coton. Il leur a été fourni à des matériels techniques pour le maraîchage ainsi que des semences de différents légumes. Ce sont notamment 52 boîtes de 100 g de différentes spéculations, 13 litres de produits phytosanitaires et 04 sacs de NPK de 50 kg.



Par leur détermination et leur engagement, les groupements ont produit environ 1170 Kg d’aubergine et de gombo (Okra). Cette production a été cruciale, car elle a permis de couvrir les besoins alimentaires de 80% des ménages impliqués dans le projet.



De plus, cette initiative a également contribué à fournir la main-d'œuvre nécessaire pour la culture de coton sur 12 ha. La vente des excédents de production sur les marchés locaux a généré un revenu d'environ 378 000 FCFA, permettant ainsi aux femmes de subvenir à des besoins domestiques essentiels et de financer des activités liées à la production agricole.