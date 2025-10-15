Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : des matériels techniques offerts à 50 femmes par la Cotontchad SN/ Olam Agri


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 15 Octobre 2025



Tchad : des matériels techniques offerts à 50 femmes par la Cotontchad SN/ Olam Agri
Dans le cadre de sa politique d’appui à la production cotonnière au Tchad, la Cotontchad SN/ Olam Agri, grâce au projet d’autonomisation économique des femmes productrices de coton par le maraîchage en milieu cotonnier, a soutenu 50 femmes réparties en deux groupements au sein de la coopérative de « Mbaikoro et Koutou Beti ».

Ces groupements se consacrent aux activités de maraîchage et de production de coton. Il leur a été fourni à des matériels techniques pour le maraîchage ainsi que des semences de différents légumes. Ce sont notamment 52 boîtes de 100 g de différentes spéculations, 13 litres de produits phytosanitaires et 04 sacs de NPK de 50 kg.

Par leur détermination et leur engagement, les groupements ont produit environ 1170 Kg d’aubergine et de gombo (Okra). Cette production a été cruciale, car elle a permis de couvrir les besoins alimentaires de 80% des ménages impliqués dans le projet.

De plus, cette initiative a également contribué à fournir la main-d'œuvre nécessaire pour la culture de coton sur 12 ha. La vente des excédents de production sur les marchés locaux a généré un revenu d'environ 378 000 FCFA, permettant ainsi aux femmes de subvenir à des besoins domestiques essentiels et de financer des activités liées à la production agricole.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/10/2025

Tchad : comment rejoindre la plateforme de l’emploi avec l’ONAPE ?

Tchad : comment rejoindre la plateforme de l’emploi avec l’ONAPE ?

Tchad : à Abéché, le HCR dote les forces de sécurité du Ouaddaï de dix motos Tchad : à Abéché, le HCR dote les forces de sécurité du Ouaddaï de dix motos 14/10/2025

Populaires

N’Djamena : deux frères condamnés pour avoir agressé l’amant de leur sœur mariée

14/10/2025

​Tchad : Installation du tout premier bureau exécutif des commerçants du marché Djoborona

14/10/2025

Congo : François Nguimbi, le grand artisan de la modernisation de l'école du 13 février 1971 de Dolisie

14/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ? 10/10/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter