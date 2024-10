​Près de deux millions de personnes affectées par des inondations au Tchad

En réponse, le gouvernement et ses partenaires humanitaires, avec un budget de contingence estimé à 97 millions de dollars, ont commencé à distribuer de l'aide d'urgence à environ 200 000 personnes, bien que de vastes besoins en abris, nourriture et soins de santé subsistent.



Bien que des efforts de financement aient été lancés, avec des partenaires humanitaires mobilisant environ 20,4 millions de dollars pour répondre à la crise des inondations, les besoins restent immenses. Avec un déficit de financement de 84%, des secteurs critiques comme l'abri d'urgence, l'alimentation, et la santé sont encore sous-financés.



Le gouvernement tchadien et ses partenaires continuent d'appeler à une augmentation des fonds pour répondre efficacement aux besoins croissants, alors que les conditions météorologiques ne montrent aucun signe d'amélioration.