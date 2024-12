​Prudence et responsabilité : le message du Ministre des Transports à l'occasion des fêtes de fin d'année

Ne conduisez jamais sous l’influence de l’alcool : Cela réduit considérablement les risques d'accidents.

Respectez les limitations de vitesse : Rouler trop vite peut avoir des conséquences fatales.

Attachez votre ceinture de sécurité : Une précaution indispensable pour les passagers et conducteurs.

Portez un casque si vous êtes à moto : La sécurité des deux-roues est cruciale.

Évitez les distractions : Le téléphone portable est l'un des principaux facteurs de distraction au volant.

Les fêtes de fin d’année, synonymes de réjouissances et de partage, peuvent également être marquées par des tragédies évitables. Chaque année, une hausse des accidents de la route est constatée, entraînant des pertes humaines et des blessures graves. Ces drames sont souvent le résultat d’un relâchement des comportements sécuritaires, notamment l’alcool au volant, les excès de vitesse, et les distractions comme l’utilisation du téléphone portable.« Les fêtes doivent rester des moments de bonheur. Ne laissez pas une décision imprudente transformer ce moment en drame », a insisté la ministre.Dans son message, Fatima Goukouni Weddeye a rappelé quelques règles simples mais essentielles pour préserver des vies :Le ministre a également insisté sur l’importance de veiller les uns sur les autres. « Si un proche envisage de conduire après avoir consommé de l’alcool, n’hésitez pas à intervenir. Prenons soin les uns des autres, car la vie est trop précieuse pour être mise en danger. »Dans un contexte où les accidents de la route continuent d’endeuiller des familles, cet appel à la responsabilité individuelle et collective résonne comme un engagement à transformer les routes en espaces plus sûrs.Pour conclure, Fatima Goukouni Weddeye a adressé ses vœux à tous les Tchadiens : « Bonne fête de Noël et de fin d’année 2024 à chacun. Que ces moments soient remplis de bonheur, de sérénité et, surtout, de prudence. »Célébrons dans la joie, mais surtout en préservant la vie.