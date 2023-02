​Recensement des terres occupées illégalement : le gouvernement tchadien affirme son autorité

Selon le ministre, l'État a une hiérarchie qu'il faut respecter et tout citoyen doit être soumis aux lois de la République. Le ministre a ajouté que l'État est en train de faire un recensement pour déterminer les réserves de l'État illégalement occupées et les réserves octroyées de manière illégale, afin de prendre des mesures pour faire respecter les lois de la République.



Le ministre Mahamat Assileck Halata a également souligné l'importance de la transparence dans ces opérations, afin de donner aux citoyens la vérité sur la situation de chaque réserve. Il a appelé tous les citoyens à respecter les lois de la République et à se soumettre à l'autorité de l'État pour que le Tchad puisse être respecté à l'image des autres pays du monde.



Cette déclaration intervient dans un contexte où la question de la gestion des terres et des réserves de l'État est devenue un sujet de préoccupation dans le pays. Les réserves de l'État illégalement occupées et les réserves octroyées illégalement sont souvent sources de conflits entre les citoyens et les autorités locales.



Dans cette optique, le gouvernement tchadien a récemment lancé une campagne en vue d'un déguerpissement pour récupérer les réserves de l'État illégalement occupées.



Le ministre Mahamat Assileck Halata a clairement exprimé la volonté du gouvernement de mettre de l'ordre dans la gestion des terres et des réserves de l'État, dans l'intérêt de tous les citoyens tchadiens. Les résultats de la campagne de déguerpissement et du recensement en cours seront donc suivis avec attention par les Tchadiens pour voir si le gouvernement est capable de faire respecter les lois de la République en la matière.