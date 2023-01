​Tchad : 8 nouveaux mouvements politico-militaires veulent dialoguer

D'après le chef du gouvernement, "tout mouvement politico-militaire qui se manifeste rencontrera notre adhésion pour qu'on discute et qu'on signe l'accord qu'il faut pour ramener la paix dans notre pays."



Il y a environ deux semaines, une réunion a eu lieu à Rome avec les politico-militaires, informe Saleh Kebzabo. Les 18 mouvements non signataires de Doha ont délégué six d'entre eux pour une réunion qui a duré deux jours.



"Ils se sont séparés en se donnant rendez-vous en ce mois de janvier InchAllah pour que les 18 (mouvements, Ndlr) se retrouvent tous physiquement pour discuter les différentes conditions qu'ils ont émises", précise le premier ministre.



Et d'ajouter : "dans le même temps, huit nouveaux mouvements qu'on ne connaissait pas ou qui n'étaient pas sur la liste leur ont demandé de les prendre en considération pour qu'ils entrent dans ce même mouvement. (...) Nous implorons Allah que ces mouvements politico-militaires qui restent encore arrivent aussi à signer un accord. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi, on ne sait pas, nous sommes au Tchad".



Dans le contexte tchadien, le premier ministre n'écarte pas les tentations de création de nouvelles rébellions. Il se montre ferme : "évidemment, comme le Tchad c'est le Tchad et que les habitudes ont la peau dure, nous ne serions pas étonnés qu'ici et là, on parle de tentative de rébellion qui s'organiserait pour tenter de déstabiliser le pays. Nous ne l'accepterons pas. Le gouvernement ne l'acceptera pas. Le gouvernement prendra toutes les mesures qu'il faut pour aller affronter ceux qui veulent encore ramener la rébellion dans le pays. On prendra toutes les mesures pour qu'on ne revienne pas encore dans la rébellion parce qu'il y a quelques égarés qui veulent encore amener la guerre entre les Tchadiens. Ça, on ne l'acceptera pas, aucun Tchadien ne l'acceptera".