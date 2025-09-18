​Tchad : À Abéché, un atelier de formation des jeunes champions de la filière viande de qualité

Organisée par le Centre de formation agrosylvopastorale et de développement de l’entrepreneuriat, en collaboration avec le projet Laham Nadif et l’Ambassade de France au Tchad, cette session est placée sous le thème : « Je crée ma propre entreprise au sein de la filière viande de qualité ».



L’objectif de l’atelier est de promouvoir la transformation et la valorisation économique des filières viande afin de contribuer durablement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de réduire la pauvreté et de garantir des revenus décents aux acteurs du secteur.



Dans son mot de bienvenue, la représentante du maire de la ville d’Abéché, Mme Dina Oumar, a souligné que cette formation constitue une étape importante pour renforcer les compétences, encourager l’esprit entrepreneurial et valoriser une filière stratégique pour le développement économique local.



Le consul honoraire de France à Abéché, Mahamat Ahmat Hassaballah, a pour sa part affirmé que l’Ambassade de France est pleinement déterminée à accompagner et encadrer les initiatives visant à améliorer le bien-être des familles.



Procédant à l’ouverture officielle des travaux, la déléguée de l’élevage et de la production animale du Ouaddaï, Mme Sauad Bremé Adam Bahare, a rappelé que les participants représentent les acteurs de demain. « Les former aujourd’hui, c’est garantir une alimentation saine, une économie solide et un avenir durable », a-t-elle déclaré. Elle a exhorté les jeunes à suivre la formation avec sérieux, curiosité et passion, en rappelant que « derrière chaque morceau de viande de qualité, il y a un savoir, une rigueur et un professionnel bien formé ».



Il convient de noter que cet atelier, qui s’étend sur cinq jours, regroupe 14 participants.