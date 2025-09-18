Tchad : un conseil ordinaire des ministres autour du chef de l'État

Le Président de la République Mahamat Idriss Deby a présidé ce 18 septembre 2025, un Conseil ordinaire des ministres. Deux projets de #décrets et un projet de loi sont inscrits à l'ordre du jour.



Au titre du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗗𝗿𝗼𝗶𝘁𝘀 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗶𝗻𝘀, un projet de loi portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est inscrit à l’ordre du jour.



Au titre du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀, le projet de décret portant organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de protection et de promotion des droits des personnes vivant avec un handicap est soumis à l’appréciation du Conseil.



Enfin, au titre du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗔𝗺𝗲́𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝘂 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲, 𝗱𝗲 𝗹’𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗛𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁, un projet de décret portant affectation au profit du Ministère des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, d’un #terrain d’une superficie de 1.500.000 m² (150 hectares) dans la ville d’Am-Djarass (Ennedi-Est) est soumis à examen.