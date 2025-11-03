Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Message du Président Mahamat Idriss Déby Itno aux Dames Sao


Alwihda Info | Par - 3 Novembre 2025


Le Président du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a félicité chaleureusement l'équipe féminine nationale suite à sa victoire au Tournoi FIFA Unites Women's Series.


Tchad : Message du Président Mahamat Idriss Déby Itno aux Dames Sao


  Le Chef de l'État a exprimé sa fierté en saluant l'exploit et l'invincibilité des joueuses :
"Félicitations aux Dames Sao ! Championnes du tournoi FIFA Unites Women's Series. Vous avez arraché cette victoire historique par votre talent et votre invincibilité : 3 victoires en 3 matchs, 23 buts marqués pour 1 seul encaissé. Le Tchad tout entier vibre de fierté. Bravo aux joueuses, au staff technique et à la Fédération Tchadienne de Football pour cet exploit. Un parfait exemple à suivre pour notre #football."


Cette performance est mise en avant comme un "parfait exemple à suivre" pour le football tchadien.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


