Tchad : Message du Président Mahamat Idriss Déby Itno aux Dames Sao

"Félicitations aux Dames Sao ! Championnes du tournoi FIFA Unites Women's Series. Vous avez arraché cette victoire historique par votre talent et votre invincibilité : 3 victoires en 3 matchs, 23 buts marqués pour 1 seul encaissé. Le Tchad tout entier vibre de fierté. Bravo aux joueuses, au staff technique et à la Fédération Tchadienne de Football pour cet exploit. Un parfait exemple à suivre pour notre #football."

