ANALYSE

La Toussaint : Une fête d'espérance et la vocation universelle à la sainteté


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 1 Novembre 2025


Le 1er novembre, l'Église Catholique célèbre la Solennité de la Toussaint, une journée profondément significative qui honore non seulement les saints canonisés, mais aussi la foule immense et anonyme de ceux et celles qui ont vécu fidèlement l'Évangile et qui sont désormais auprès de Dieu. Loin d'être une simple journée de recueillement, c'est une fête de l'espérance et de la joie, rappelant la vocation universelle à la sainteté.


La Toussaint : Une fête d'espérance et la vocation universelle à la sainteté


 

Mgr Jean-Marc Aveline explique que : « La Toussaint nous rappelle que notre raison d'être profonde en tant que chrétien est de devenir un saint. Ce n'est pas un objectif réservé à une élite, mais le chemin proposé à tout baptisé. Les saints, qu'ils soient connus ou humbles, sont la preuve vivante que c'est possible. »

 

Il est crucial de noter que la Toussaint est indissociable de la Commémoration de tous les fidèles défunts, célébrée le 2 novembre.

 


Distinction entre le 1er et le 2 Novembre

 
 

Date Nom de la Célébration Nature et Signification
1er novembre Solennité de la Toussaint Célébration de la victoire de la Vie sur la mort à travers l'exemple de tous ceux qui sont déjà au Ciel. C'est une fête de joie et d'espérance, invitant à lever les yeux vers le but ultime.
2 novembre Jour des Défunts Jour dédié à la prière pour tous ceux qui sont morts, y compris les chers disparus, afin qu'ils accèdent à la pleine joie du Ciel. C'est le jour où les chrétiens se rendent traditionnellement au cimetière pour fleurir les tombes.



En résumé, la Toussaint invite les chrétiens à lever les yeux vers le Ciel, vers le but ultime, et le Jour des Défunts, à manifester l'amour et la foi à l'égard des proches disparus.



