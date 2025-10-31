La Toussaint : Une fête d'espérance et la vocation universelle à la sainteté

Mgr Jean-Marc Aveline explique que : « La Toussaint nous rappelle que notre raison d'être profonde en tant que chrétien est de devenir un saint. Ce n'est pas un objectif réservé à une élite, mais le chemin proposé à tout baptisé. Les saints, qu'ils soient connus ou humbles, sont la preuve vivante que c'est possible. »







Il est crucial de noter que la Toussaint est indissociable de la Commémoration de tous les fidèles défunts, célébrée le 2 novembre.









Distinction entre le 1er et le 2 Novembre





Date Nom de la Célébration Nature et Signification 1er novembre Solennité de la Toussaint Célébration de la victoire de la Vie sur la mort à travers l'exemple de tous ceux qui sont déjà au Ciel. C'est une fête de joie et d'espérance, invitant à lever les yeux vers le but ultime. 2 novembre Jour des Défunts Jour dédié à la prière pour tous ceux qui sont morts, y compris les chers disparus, afin qu'ils accèdent à la pleine joie du Ciel. C'est le jour où les chrétiens se rendent traditionnellement au cimetière pour fleurir les tombes.





En résumé, la Toussaint invite les chrétiens à lever les yeux vers le Ciel, vers le but ultime, et le Jour des Défunts, à manifester l'amour et la foi à l'égard des proches disparus.

