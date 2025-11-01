Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Dialogue permanent entre le Gouvernement et les Syndicats d’Enseignants (SET et CIST)


Alwihda Info | Par - 2 Novembre 2025


L’éducation, pilier stratégique de la 5ème République, bénéficie d’une attention particulière. Ce samedi 1er novembre 2025, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, l’Ambassadeur ALLAH MAYE Halina, a reçu les représentants du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) et du Collectif Indépendant des Syndicats du Tchad (CIST), en grève depuis la rentrée scolaire pour exiger la relecture du décret n°477.


Tchad : Dialogue permanent entre le Gouvernement et les Syndicats d’Enseignants (SET et CIST)


  Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un dialogue ouvert entre le Gouvernement et les syndicats, visant à améliorer les conditions de travail des enseignants et permettre un retour rapide des élèves dans les salles de classe.
 


Prochaine signature du Décret n°477 et appel à la levée de la grève

 
Au cours de cette rencontre, le Premier Ministre a réaffirmé la priorité accordée par son Gouvernement au dialogue pour une solution durable. Il a annoncé que le décret n°477, en cours de finalisation, sera signé dans les prochains jours et a exhorté les syndicats à reprendre les cours dès lundi.

 
Les représentants syndicaux ont indiqué qu’ils consulteront leur base et suspendront la grève en cas d’accord, en attendant la signature officielle du décret.

 
Le Gouvernement, qui met un point d'honneur sur l'amélioration du système éducatif tchadien tel que consigné dans le programme politique du Chef de l'État, le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, s'inscrit dans une démarche continue pour garantir une éducation de qualité et répondre aux aspirations légitimes des enseignants au service des élèves tchadiens.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/11/2025

​Tchad : installation officielle du nouveau Chef de Canton Yiria Kedellah à Nokou

​Tchad : installation officielle du nouveau Chef de Canton Yiria Kedellah à Nokou

Tchad : Le premier ministre appelle à une mobilisation totale pour le succès du PND Tchad : Le premier ministre appelle à une mobilisation totale pour le succès du PND 01/11/2025

Populaires

Afrique : La BAD accorde un don de six millions $ pour le renforcement des capacités et le financement des risques de catastrophes

01/11/2025

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud

01/11/2025

Insolite Algérie : Ils tentent de rejoindre l'Espagne déguisés en moutons !

02/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 01/11/2025 - Temandang Gontran

La Toussaint : Une fête d'espérance et la vocation universelle à la sainteté

La Toussaint : Une fête d'espérance et la vocation universelle à la sainteté

Lettre ouverte aux présidents Emmanel Macron et Abdelmadjid Tebboune - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : un accord à améliorer mais pas dans le sens de l’extrême droite française Lettre ouverte aux présidents Emmanel Macron et Abdelmadjid Tebboune - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : un accord à améliorer mais pas dans le sens de l’extrême droite française 31/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter