Tchad : Dialogue permanent entre le Gouvernement et les Syndicats d’Enseignants (SET et CIST)





Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un dialogue ouvert entre le Gouvernement et les syndicats, visant à améliorer les conditions de travail des enseignants et permettre un retour rapide des élèves dans les salles de classe.



Prochaine signature du Décret n°477 et appel à la levée de la grève

Au cours de cette rencontre, le Premier Ministre a réaffirmé la priorité accordée par son Gouvernement au dialogue pour une solution durable. Il a annoncé que le décret n°477, en cours de finalisation, sera signé dans les prochains jours et a exhorté les syndicats à reprendre les cours dès lundi.





Les représentants syndicaux ont indiqué qu’ils consulteront leur base et suspendront la grève en cas d’accord, en attendant la signature officielle du décret.





Le Gouvernement, qui met un point d'honneur sur l'amélioration du système éducatif tchadien tel que consigné dans le programme politique du Chef de l'État, le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, s'inscrit dans une démarche continue pour garantir une éducation de qualité et répondre aux aspirations légitimes des enseignants au service des élèves tchadiens.