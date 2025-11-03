Alwihda Info
TCHAD

Tchad/Maroc : Mission de promotion économique – Le Tchad sollicite l'expertise marocaine auprès de la CGEM


Alwihda Info | Par - 3 Novembre 2025


Dans le cadre d'une visite de travail au Maroc, une délégation tchadienne de haut niveau a été reçue par M. Chakib Alj, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).


  La délégation tchadienne, reçue ce jour, était conduite par :
  • Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie.
  • M. Mahamat Assileck Halata, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme.
  • Hassan Adoum Bakhit Haggar, Ambassadeur du Tchad au Maroc.
 

Priorités d'investissement : Mines et Habitat

 
Cette rencontre stratégique, tenue en présence de plusieurs dirigeants d'entreprises membres de la CGEM, visait à promouvoir les opportunités d'investissement au Tchad.

 
La Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie a présenté le cadre stratégique du Plan National de Développement (PND), mettant en exergue les secteurs attractifs. Elle a notamment affirmé l'engagement du Tchad à faire du secteur minier le deuxième pilier de son économie.

 
Elle a salué l'expertise marocaine, particulièrement dans la transformation locale des minerais, jugée essentielle pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée.

 
De son côté, le Ministre de l’Urbanisme a abondé sur les perspectives attractives en matière de promotion de l’habitat, fortement encouragées par l'adoption prochaine de nouvelles dispositions réglementaires. Le volet des hydrocarbures a également fait partie des discussions.
 

Perspectives de Partenariat Sud-Sud

 
Cette rencontre fructueuse a permis de poser les bases solides d'un éventuel partenariat gagnant-gagnant, aligné sur l'esprit de coopération Sud-Sud et les objectifs de développement durable. Elle ouvre ainsi une nouvelle page dans la coopération économique entre le Tchad et le Maroc.
Peter Kum
