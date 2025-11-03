Tchad/Maroc : Mission de promotion économique – Le Tchad sollicite l'expertise marocaine auprès de la CGEM

Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie.

M. Mahamat Assileck Halata, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme.

Hassan Adoum Bakhit Haggar, Ambassadeur du Tchad au Maroc.

Priorités d'investissement : Mines et Habitat

Perspectives de Partenariat Sud-Sud

La délégation tchadienne, reçue ce jour, était conduite par :Cette rencontre stratégique, tenue en présence de plusieurs dirigeants d'entreprises membres de la CGEM, visait à promouvoir les opportunités d'investissement au Tchad.La Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie a présenté le cadre stratégique du Plan National de Développement (PND), mettant en exergue les secteurs attractifs. Elle a notamment affirmé l'engagement du Tchad à faire du secteur minier le deuxième pilier de son économie.Elle a salué l'expertise marocaine, particulièrement dans la transformation locale des minerais, jugée essentielle pour une meilleure répartition de la valeur ajoutée.De son côté, le Ministre de l’Urbanisme a abondé sur les perspectives attractives en matière de promotion de l’habitat, fortement encouragées par l'adoption prochaine de nouvelles dispositions réglementaires. Le volet des hydrocarbures a également fait partie des discussions.Cette rencontre fructueuse a permis de poser les bases solides d'un éventuel partenariat gagnant-gagnant, aligné sur l'esprit de coopération Sud-Sud et les objectifs de développement durable. Elle ouvre ainsi une nouvelle page dans la coopération économique entre le Tchad et le Maroc.