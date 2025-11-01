Tchad : Le Délégué Général du Kanem et les membres du CPN/MPS échangent sur la lutte contre les feux de brousse

Discuter des stratégies pratiques à adopter dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les feux de brousse au Kanem. Aborder le renforcement de la paix et de la cohabitation pacifique dans la province.

La délégation du CPN/MPS était composée notamment de Mahmoud Mahamat Abakar et Mahamat Abdramane, accompagnés d'une importante suite.L'objectif de cette rencontre était double :Dans son mot de bienvenue, le Délégué Général du Gouvernement a rappelé que la province du Kanem, déjà fragilisée par la désertification et le changement climatique, ne peut se permettre de perdre davantage de ressources naturelles. C'est pourquoi le Premier Magistrat de la Province a sollicité l'aide de ses visiteurs pour contrecarrer ces incendies de brousse.Les membres du CPN du MPS, Mahmoud Mahamat Abakar et Mahamat Abdramane, ont reconnu que le feu de brousse ne doit plus être perçu comme une fatalité, mais comme un problème à résoudre collectivement, avec la volonté et la responsabilité de tous.Dans cette optique, ils se sont dits engagés à soutenir les actions gouvernementales dans le cadre de la lutte contre ce fléau.