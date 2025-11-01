Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Trois jeunes condamnés à huit ans de prison ferme pour agression et vol de moto à N'Djamena


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 2 Novembre 2025


Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de N’Djamena a condamné trois jeunes hommes à huit ans d’emprisonnement ferme pour association de malfaiteurs.


Selon les charges retenues, les individus auraient agressé un jeune homme à l’aide d’armes blanches, le blessant avant de lui voler sa moto. Le chef du groupe, principal instigateur de cette agression, est âgé de 22 ans.

 
 
D’après le tribunal, ces jeunes sont connus pour leurs actes répétés de banditisme, incluant des vols de motos, de téléphones et d’autres biens appartenant à des citoyens.
 
  • Date de l'audition : 27 octobre 2025.
  • Verdict : Huit ans de prison ferme.
Malgré leurs dénégations lors du procès, les condamnés n’ont présenté aucun argument convaincant pour prouver leur innocence.

 
Le Procureur a souligné que ces individus représentent un danger public et a annoncé leur transfert imminent vers la prison de haute sécurité de Koro-Toro. En attendant la mise à exécution complète du jugement, les trois condamnés demeurent détenus à la maison d’arrêt de Klessoum.


