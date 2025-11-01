









AFRIQUE Afrique du Sud : vers un investissement de 75 millions de dollars pour promouvoir la transformation du titane à grande échelle

Alwihda Info | Par Afdb - 1 Novembre 2025



Le financement soutiendra le développement, la construction et l’exploitation d’une usine de fabrication de pigments de dioxyde de titane d’une capacité de 80 000 tonnes par an, ainsi que des infrastructures connexes.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 75 millions de dollars pour aider la société Nyanza Light Metals Pty Ltd (Nyanza), basée en Afrique du Sud, à stimuler l’industrialisation en Afrique grâce à la valorisation locale des abondantes ressources minérales de titane du continent.



Le dioxyde de titane est un pigment essentiel utilisé dans de nombreuses industries, notamment les peintures et les revêtements, l’industrie alimentaire, les cosmétiques et les applications médicales. Malgré l’importance de la demande, les fabricants d’Afrique du Sud et de toute la région dépendent presque entièrement d’importations coûteuses. Le projet de Nyanza permettra de remédier à cette situation en produisant localement du dioxyde de titane, contribuant ainsi à la substitution des importations et positionnant l’Afrique dans la chaîne de valeur mondiale du dioxyde de titane.



Le montage financier de la Banque africaine de développement comprend 25 millions de dollars provenant de l’Africa Growing Together Fund (AGTF), une initiative de cofinancement entre la Banque africaine de développement et de la Banque populaire de Chine.



Le financement soutiendra le développement, la construction et l’exploitation d’une usine de fabrication de pigments de dioxyde de titane d’une capacité de 80 000 tonnes par an, ainsi que des infrastructures connexes, dans la zone de développement industriel de Richards Bay. Cette usine transformera des minerais de titane d’origine locale et régionale en pigments de qualité supérieure destinés à diverses applications industrielles.



La contribution de la Banque s’inscrit dans le cadre d’un financement syndiqué mis en place par Africa Finance Corporation et la Banque africaine d’import-export, qui agissent en qualité d’arrangeurs-chefs de file et de teneurs de livres mandatés.



La création d’emplois est l’un des principaux objectifs du financement de la Banque. Le projet Nyanza devrait générer plus de 2 400 emplois nationaux pendant la construction — dont 30 % seront réservés aux femmes et 30 % aux jeunes — et jusqu’à 850 emplois directs qualifiés une fois qu’il sera opérationnel, avec des objectifs de 45 % pour les femmes, 30 % pour les jeunes et 20 % pour les personnes à faible revenu. Ce projet contribuera à réduire le chômage en Afrique du Sud et à promouvoir une participation inclusive dans le secteur industriel sud-africain.



« Cet investissement reflète l’engagement de la Banque africaine de développement à stimuler la transformation industrielle de l’Afrique et à changer le discours sur l’Afrique, le faisant passer d’un continent fortement dépendant aux exportations de matières premières à un continent mondialement reconnu comme un acteur de premier plan dans la valeur ajoutée locale à ses ressources naturelles », a déclaré Solomon Quaynor, vice-président chargé du Groupe de la Banque africaine de développement chargé du Secteur privé, de l’Infrastructure et de l’Industrialisation. « En aidant Nyanza à investir dans les infrastructures et ajouter de la valeur localement aux ressources naturelles, nous contribuons à changer l’ancien paradigme de l’Afrique qui consiste à exporter des matières premières de faible valeur tout en dépendant fortement de l’importation de produits finis ; nous construisons une économie industrielle qui créera des opportunités inclusives pour des millions de personnes à travers le continent », a-t-il ajouté.



Le président-directeur général de Nyanza, Donovan Chimhandamba, a déclaré que « cette approbation de la Banque africaine de développement marque un moment charnière, non seulement pour Nyanza, mais aussi pour l’avenir industriel de l’Afrique ». « La Banque africaine de développement apporte plus qu’un financement, elle apporte une crédibilité, un partenariat stratégique et un engagement à long terme en faveur de la transformation de l’Afrique. Ce soutien confirme notre mission de chef de file de la valorisation des minéraux et positionne Nyanza comme un moteur de l’industrialisation inclusive », a-t-il poursuivi.



« L’Afrique a longtemps exporté des minerais bruts, pour ensuite réimporter des produits finis de grande valeur fabriqués à partir de ces mêmes ressources, à un prix élevé. Ce cycle a freiné la croissance industrielle et limité la capacité du continent à tirer pleinement parti de ses richesses naturelles. Avec le soutien de la Banque africaine de développement, nous changeons cela en construisant un complexe d’enrichissement du titane de classe mondiale pour traiter les minéraux africains localement et les commercialiser sur les marchés mondiaux. L’objectif est de reprendre de la valeur, de créer des emplois et de mettre en place une base industrielle qui autonomise les jeunes, les femmes et les entrepreneurs », a-t-il ajouté.



Le projet soutient l’objectif stratégique de la Banque africaine de développement de bâtir des infrastructures résilientes au climat et de promouvoir la valorisation des ressources naturelles. Il devrait également catalyser la croissance du secteur privé, stimuler la création d’industries connexes et de chaînes d’approvisionnement locales, et diversifier la base d’exportation de l’Afrique du Sud grâce à une participation accrue aux chaînes de valeur mondiales.





